Согласно визуализациям, 63-этажный небоскреб будет ступенчатой структурой, а фасад будет украшен многочисленными растениями и деревьями.

Читайте также Впервые на EXPO Real: кто представлял Украину на крупнейшей выставке недвижимости в Европе

Что известно о проекте 8 Shenton Way

После завершения строительства высота здания составит 305 метров. Это на 22 метра больше предыдущего небоскреба от SOM Guoco Tower высотой 283,7 метра.



8 Shenton Way станет самым высоким зданием Сингапура / Фото SOM

Как пояснили архитекторы, в дизайне вдохновлялись бамбуковыми лесами. По замыслу авторов их имитирует большое количество растительности вокруг здания и на террасах.

Основными материалами при строительстве станет стекло и сталь, из которой выполнят каркас. Также, по словам авторов, воспользуются бетоном, который будет частично состоять из переработанных отходов.



Архитекторы вдохновлялись идеей бамбукового леса / SOM

Согласно плану в 63-этажном небоскребе будут располагаться сдающиеся в аренду офисы, квартиры и пентхаусы, а также различные коммерческие объекты (магазины, кафе, рестораны и другие). Еще будет гостиница и большой вестибюль на первом этаже.



Вестибюль будет украшен растениями и искусственным прудом.

На нескольких уровнях обустроят открытые террасы с местами отдыха и обеденными зонами, украшенными настоящими растениями. Некоторые из них будут частными, к другим будут иметь доступ посетители отеля и офисные работники.



Жители получат выход на частные террасы / Фото SOM

Для украшения комнат архитекторы выбрали натуральные материалы: дерево и камень. Главный вестибюль также украсят разными растениями и искусственным бамбуком.

Завершение строительных работ намечено на 2028 год.



Для украшения комнат архитекторы выбрали натуральные материалы / SOM