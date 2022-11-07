Згідно із візуалізаціями, 63-поверховий хмарочос матиме ступінчасту структуру, а фасад буде прикрашений численними рослинами та деревами.
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Що відомо про проєкт 8 Shenton Way
Після завершення будівництва висота будівлі становитиме 305 метрів. Це на 22 метри більше за попередній хмарочос від SOM Guoco Tower заввишки 283,7 метра.
8 Shenton Way стане найвищою будівлею Сінгапура / Фото SOM
Як пояснили архітектори, в дизайні надихалися бамбуковими лісами. За задумом авторів, їх імітує велика кількість рослинності навколо будівлі та на терасах.
Основними матеріалами при будівництві стане скло та сталь, з якої виконають каркас. Також, за словами авторів, скористаються бетоном, який частково складатиметься з перероблених відходів.
Архітектори надихалися ідеєю бамбукового лісу / SOM
За планами, у 63-поверховому хмарочосі будуть розташовуватися офіси, що здаються в оренду, квартири та пентхауси, а також різні комерційні об'єкти (магазини, кафе, ресторани та інші). Ще буде готель та великий вестибюль на першому поверсі.
Вестибюль буде прикрашений рослинами та штучним ставком / Фото SOM
На кількох рівнях облаштують відкриті тераси з місцями відпочинку та обідніми зонами, прикрашеними справжніми рослинами. Деякі з них будуть приватними, до інших матимуть доступ відвідувачі готелю та офісні працівники.
Мешканці матимуть вихід на приватні тераси / Фото SOM
Для оздоблення кімнат архітектори обрали натуральні матеріали: дерево та камінь. Головний вестибюль також прикрасять різними рослинами та штучним бамбуком.
Завершення будівельних робіт заплановане на 2028 рік.
Для оздоблення кімнат архітектори обрали натуральні матеріали / SOM