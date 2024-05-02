Возводить башню начали в 2008 году. Проект замораживали несколько раз, и, в конце концов, работы прекратились. Сейчас огромное сооружение просто стоит недостроенным пустырем.

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Почему небоскреб оставили недостроенным

Башню Goldin Finance 117 построили запланированной высоты, то есть почти 600 метров. Но из-за того, что здание не завершили, его не причисляют к перечню самых высоких в мире. Небоскреб называют синонимом экономической депрессии и раем для отчаянных городских альпинистов.

Многие высотки возводили без полной гарантии аренды в начале строительства, и к завершению были накоплены значительные долги. Из-за различных экономических трудностей этот проект несколько раз замораживали,

– специалист чикагского совета по высотным зданиям Даниэль Сафарик.

Незавершенный небоскреб в Китае высотой 597 метров / Фото Wikipedia

На 128-этажной башне планировали сделать ромбовидную смотровую площадку, а также огромный бассейн, ресторан и скай-бар. Однако проект вряд ли кто-то еще решится реализовать. А если и кто-то решит, то он будет последним с такой высотой в Китае.

Такой случай заставил власти Китая в 2021 году установить ограничения по высоте будущих небоскребов – до 500 метров. Пересмотрели также и высоту обычных зданий в городах с населением до трех миллионов жителей (максимум 150 метров), а во всех остальных – не более 250 метров.