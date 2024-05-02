Зводити вежу почали у 2008 році. Проєкт заморожували кілька разів, і, зрештою, роботи припинилися. Зараз величезна споруда просто стоїть недобудованою пусткою.

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Чому хмарочос залишили недобудованим

Вежу Goldin Finance 117 збудували запланованої висоти, тобто майже 600 метрів. Та через те, що будівлю не завершили, її не зараховують до переліку найвищих у світі. Хмарочос називають синонімом економічної депресії та раєм для відчайдушних міських альпіністів.

Багато висоток зводили без повної гарантії оренди на початку будівництва, і до завершення були накопичені значні борги. Через різні економічні труднощі цей проєкт кілька разів заморожували,

– спеціаліст чиказької ради з висотних будівель Даніель Сафарік.

Незавершений хмарочос у Китаї висотою 597 метрів / Фото Wikipedia

На 128-поверховій вежі планували зробити ромбоподібний оглядовий майданчик, а також величезний басейн, ресторан і скай-бар. Однак проєкт навряд чи хтось ще наважиться реалізувати. А якщо і хтось вирішить, то він буде останнім з такою висотою у Китаї.

Такий випадок змусив владу Китаю у 2021 році встановити обмеження щодо висоти майбутніх хмарочосів – до 500 метрів. Переглянули також і висоту звичайних будівель у містах з населенням до трьох мільйонів мешканців (максимум 150 метрів), а в усіх інших – не більше ніж 250 метрів.