Гарпенден в графстве Гартфордшир назвали самым желанным городом в Британии. Он является лидером среди пятидесяти населенных пунктов, которые также отобрали как лучшие в стране. Такое исследование провела британская компания по недвижимости Savills.

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Почему Гарпенден является самым желанным городом в Британии

Во время исследования агенты учитывали количество жителей с руководящими должностями, уровень квалификации, состояние здоровья, стоимость покупки недвижимости.

Выяснилось, что 60 процентов населения в Гарпендене имеют квалификацию четвертого уровня, например, степень бакалавра. Кроме того, город расположен в 40 километрах к северу от Лондона и он привлекает много семей. Агенты говорят, что в городе есть "уличный рынок, который работает дважды в неделю, а также отличный выбор ресторанов, винных баров и развлекательных заведений".

Одна из городских улиц / Фото Alamy Stock Photo

Гарпенден также имеет выгодное транспортное сообщение, а также надежную железнодорожную линию. Это обеспечивает легкое сообщение с Лондоном и Мидлендсом.

Средняя цена дома в Гарпендене составляет 766 тысяч фунтов стерлингов, что доступнее по сравнению с другими городами, занимающих второе и третье место в списке (Кобгем – 1,17 миллиона фунтов стерлингов, Биконсфилд – 1,07 миллиона фунтов).



В городе удачное транспортное сообщение / Фото Alamy Stock Photo

Интересно, что в список 50 самых желанных городов Великобритании входят еще пять других городов графства Гартфордшир. Это Чорливуд (4 место), Беркхемстед (9 место), Сент-Олбанс (10 место), Рикмансворт (27 место) и Гитчин (48 место).