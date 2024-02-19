Гарпенден у графстві Гартфордшир назвали найбажанішим містом у Британії. Воно є лідером серед п'ятдесяти населених пунктів, які також відібрали як найкращі в країні. Таке дослідження провела британська компанія з нерухомості Savills.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Чому Гарпенден є найбажанішим містом у Британії

Під час дослідження агенти враховували кількість мешканців з керівними посадами, рівень кваліфікації, стан здоров'я, вартість купівлі нерухомості.

З'ясувалося, що 60 відсотків населення в Гарпендені мають кваліфікацію четвертого рівня, наприклад, ступінь бакалавра. Окрім того, місто розташоване за 40 кілометрів на північ від Лондона і воно приваблює багато сімей. Агенти кажуть, що в місті є "вуличний ринок, який працює двічі на тиждень, а також чудовий вибір ресторанів, винних барів і розважальних закладів".

Одна з міських вулиць / Фото Alamy Stock Photo

Гарпенден також має вигідне транспортне сполучення, а також надійну залізничну лінію. Це забезпечує легке сполучення з Лондоном та Мідлендсом.

Середня ціна будинку в Гарпендені становить 766 тисяч фунтів стерлінгів, що доступніше в порівнянні з іншими містами, що посідають друге та третє місце в списку (Кобгем – 1,17 мільйона фунтів стерлінгів, Біконсфілд – 1,07 мільйона фунтів).



У місті вдале транспортне сполучення / Фото Alamy Stock Photo

Цікаво, що до списку 50 найбажаніших міст Великої Британії входять ще п'ять інших міст графства Гартфордшир. Це Чорлівуд (4 місце), Беркхемстед (9 місце), Сент-Олбанс (10 місце), Рікмансворт (27 місце) і Гітчін (48 місце).