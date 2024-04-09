Сарай может быть роскошным: загляните внутрь этого жилища, и вы убедитесь

В живописном поселке Аккорд, что в Нью-Йорке, продают особое жилье. Это действительно роскошный сарай, который переоборудовали в очень уютное жилье.

Переоборудованный молочный сарай 1920-х годов расположен всего в двух часах к северу от Манхэттена. Недвижимость действительно особенная, поэтому ее оценили в 2,8 миллиона долларов.

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Единственный в своем роде

Хотя переоборудованные сараи в США можно увидеть не так редко, этот действительно особенный. Очевидно, из-за того, что его владелицей была действительно творческая личность – это модельер и соучредитель бренда роскошной женской одежды Керен Крейг. Она переоборудовала это жилье в течение 14 лет.

"Керен достроила главное крыло до сарая, а также переоборудовала второй этаж под жилую площадь, потому что раньше это был сеновал. Преобразование второго этажа невероятное. Это большое и открытое пространство с очень высокими потолками", – говорит агент по продажам.

Волшебный дизайн интерьера / Фото Catskill Image

В каждой комнате есть много винтажных деталей и разнообразных комнатных растений. В ванной комнате бросается в глаза антикварная ванна на ножках, а на кухне – традиционные английские шкафы.

Дом вмещает пять спален и три ванные комнаты, а его общая площадь составляет 430 квадратов. Это место будет идеальным для тех, кто ищет жилье в небольшом городке в пределах легкой поездки от Манхэттена.