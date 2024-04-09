Переобладнаний молочний сарай 1920-х років розташований лише за дві години на північ від Мангеттена. Нерухомість справді особлива, тому її оцінили у 2,8 мільйона доларів.

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Єдиний у своєму роді

Хоч переобладнані сараї у США можна побачити не так рідко, цей справді особливий. Очевидно, через те, що його власницею була справді творча особистість – це модельєрка і співзасновниця бренду розкішного жіночого одягу Керен Крейг. Вона переоблаштовувала це житло протягом 14 років.

"Керен добудувала головне крило до сараю, а також переобладнала другий поверх під житлову площу, бо раніше це був сінник. Перетворення другого поверху неймовірне. Це великий і відкритий простір з дуже високими стелями", – каже агент з продажу.

Чарівний дизайн інтер'єру / Фото Catskill Image

У кожній кімнаті є багато вінтажних деталей і різноманітних кімнатних рослин. У ванній кімнаті впадає у вічі антикварна ванна на ніжках, а на кухні – традиційні англійські шафи.

Будинок вміщує п'ять спалень і три ванні кімнати, а його загальна площа становить 430 квадратів. Це місце буде ідеальним для тих, хто шукає житло в невеликому містечку в межах легкої поїздки від Мангеттена.