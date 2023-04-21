Кухня – это место для приготовления пищи, хранения продуктов и семейных обедов. Поэтому для каждой деятельности нужно найти место. Как эффективно экономить пространство и создать комфортный дизайн, делимся дальше.

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Как планировать маленькую кухню

Техника

Немало места на кухне занимает бытовая техника, поэтому ваша задача максимально уменьшить ее количество и размер, но не лишить себя важных агрегатов. Именно для этого и подойдут функциональные приборы. В частности практичным в использовании будет духовой шкаф, который имеет функции микроволновки. Как лучше размещать приборы, мы рассказывали здесь.



Выбирайте компактную многофункциональную технику / Фото Pexels

Обеденный стол

Рекомендуем отказаться от полноценного обеденного стола, если место в комнате ограничено. Часто поместить раскидистый стол со стульями на маленькой кухне означает лишь нарушить гармонию и перегрузить дизайн. Именно поэтому следует подумать над альтернативами. К примеру, раскладной столешницей или барной стойкой. Обустроить обеденную зону можно и на подоконнике.



Вместо стола можно сделать барную стойку / Фото Pexels



Стильная идея с барной стойкой / Фото Pexels

Гарнитур

Если на широкий и вместительный гарнитур нет места, следует делать его максимально высоким. Это позволит получить дополнительное пространство для хранения и избавит от проблемы сложной уборки поверхностей на кухне. Антресольная кухня – это отличное решение не только для владельцев маленькой площади. Высокие полки можно использовать для предметов, необходимых на кухне, но используемых редко. Так они будут под рукой, но не будут мешать во время ежедневного приготовления пищи.