Как сделать нежилое помещение жилым: детали, нюансы и документы

Жилым считается любое помещение, которое подходит для жизни человека в соответствии с украинским законодательством. В частности, это регламентируется Государственными строительными нормами.

Для того чтобы перевести нежилое помещение в жилое, необходимо выполнить несколько условий и собрать пакет документов. Подробнее рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Условия

Для того чтобы перевести помещение из нежилого в жилое, оно должно иметь:

потолки высотой от 2,5 метра;

площадь санузла от 3,8 метра;

оборудование вентиляцией;

подключение к коммунальным услугам.

Также есть другие требования, касающиеся технических моментов: уровня шума, электромагнитных полей, вибрации, санитарных и гигиенических норм и пр.

Соответственно, жилой фонд – это все помещения, в которых, согласно нормам закона, может проживать человек. Сюда относятся все формы собственности и типы помещений: от обычных квартир до общежитий, гостиниц и даже домов престарелых. Во время сдачи объекта после строительства все они проходят проверку профильными органами и комиссиями и признаются пригодными для жизни,

– объяснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК Nordica Residence / Фото riel

Чаще всего перевести в жилой фонд стремятся студию, апартаменты или мастерскую. Они могут располагаться в ЖК, но по документам быть нежилым помещением. Для того чтобы его правильно оформить, придется собрать пакет документов.

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Как официально сделать нежилое помещение жилым

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, можно официально сделать его жилым. Для этого нужны:

заявление об изменении целевого назначения;

копия документа, которым балансодержатель поставлен в известность о переводе в другой фонд;

копия паспорта и ИНН владельца недвижимости;

копия документов для подтверждения прав на владение объектом;

копия техпаспорта помещения и план всего этажа;

если планируется перепланировка – проект работ;

фотографии.

Указанные документы необходимо передать Центру предоставления административных услуг. Решение относительно помещения принимается Департаментом градостроительства, который сообщает об этом в ЦНАП, а затем обратившемуся лицу.

Отметим два нюанса. Во-первых, срок рассмотрения документов занимает примерно два месяца. Во-вторых, список документов может отличаться в разных городах Украины. Это зависит от генерального плана города и планирования застройки,

– добавили в РИЕЛ.

ЖК Forward / Фото riel

Почему могут отказать

Иногда случаются отказы в просьбе перевести нежилое помещение в жилое. Чаще всего это связано с тем, что объект не соответствует требованиям. В случае отказа нужно получить разрешение на реконструкцию недвижимости, оформить новый технический паспорт, получить еще раз право собственности.

Нежилые помещения в новостройках: что нужно знать

В случае отказа в реконструкции – переход в жилой фонд невозможен. Например, это может касаться подвальных помещений.

В новых домах можно пострадать из-за нечестности застройщика. В таких случаях под видом жилой квартиры продают нежилые помещения. Перевод их в нужный фонд может занять определенное время или вообще оказаться невозможным,

– предупредили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Как проверить жилое помещение: