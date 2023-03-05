Сейчас в интернете есть столько информации и роликов, что кажется, что ремонт можно сделать только своими руками. Для того, кто имеет опыт, это действительно так, но иногда делать все самому может быть не самым лучшим решением.

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Если вы в ремонте новичок, лучше доверить работы по электричеству, сантехнике и отоплению профессионалам. Любая ошибка в этих плоскостях может иметь катастрофические последствия и привести к колоссальным затратам, поэтому здесь не место экономии.

Некоторые работы могут выполнить только профессионалы / Фото Pixabay

Это же касается и пола. Если работать с ламинатом не так сложно, нужно будет просто потратить больше времени, то положить плитку самостоятельно не получится.

Значительные средства можно сэкономить на покраске стен. Этот процесс не слишком трудоемок и не требует большого опыта. К этой же категории можно отнести обновление мебели – при желании здесь каждый может добиться непревзойденного результата.

Можно сэкономить и на черновых работах, таких как демонтаж полов, стен или мебели. Конечно, предварительно стоит посоветоваться с мастерами, чтобы не натворить бед.

Расходы на ремонт – это всегда тяжелый удар по бюджету, но очень важно убедиться, что в будущем ничего не придется переделывать. Прежде чем делать что-то самостоятельно, хорошо оцените свои силы, чтобы исключить возможность, что желание сэкономить превратится в еще большие затраты.