Когда лучше покупать квартиру: сейчас или после окончания войны

Многие украинцы сейчас сомневаются, выгодно ли покупать им квартиру. Непервость есть даже у тех людей, у которых уже нужны средства на жилье.

Если деньги на покупку квартиры у вас есть и вы действительно хотите приобрести жилье, то это следует сделать не откладывая. Эксперт и обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала почему.

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Почему стоит покупать квартиру во время войны

Следует понимать, что после окончания войны человек не сможет приобрести недвижимость за те же деньги, что и сейчас. Ведь рост цены за квадратный метр никто не отменял.

Сейчас удорожание тоже наблюдается, но менее быстрыми темпами происходит. В будущем с учетом инвестиционного спроса со стороны иностранных компаний цены на квартиры будут расти гораздо быстрее.

Если человек приобретет квартиру сейчас, то после войны он даже сможет на нем заработать. Часто бывает так, что семья хочет переехать из одного комплекса в другой. Если она продаст жилье, которое приобрела уже после войны, то заработает на более высокой цене за квадратный метр.

То есть если есть реальная потребность и определенные финансовые возможности для этого, то лучше купить квартиру сейчас. В любом случае, если человек позже захотите жить в каком-нибудь другом комплексе, то он сможет продать эту квартиру, заработав на росте цены квадратного метра, и купить уже жилье своей мечты,

– говорит эксперт.

К слову, среди украинцев распространяется тенденция покупать жилье в западных областях. Виктория Берещак рассказала, правильно ли это решение.