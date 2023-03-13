"Секонд-хенд" описывают как своеобразный магазин бывших в употреблении строительных материалов. Их преимущественно "спасли" после сноса дома.

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Почему в Уппсале открыли такой "секонд-хенд"

Магазин находится в Центре строительной логистики. Его создал шведский муниципалитет еще в 2018 году, чтобы снизить количество транспортных перемещений во время строительных работ. Компания Wiklunds, управляющая работой Центра строительной логистики, также будет отвечать за цех переработки.

В магазине будут продавать остатки строительных материалов местного производства. Это могут быть, к примеру, окна, двери и даже утеплители.

Муниципалитет Упсаллы стремится предотвратить образование отходов, давая стройматериалам второй шанс. Цель состоит в том, чтобы уменьшить использование нового сырья.

Строительные компании могут передать материалы или заказать транспортировку в цех переработки в Bygglogistikcenter. Строительный "секонд-хенд" будет доступен всем, кто захочет приобрести материал.