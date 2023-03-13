Новий магазин описують як своєрідну крамницю вживаних будівельних матеріалів. Їх переважно "врятували" після знесення будинку.

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Чому в Уппсалі відкрили такий "секонд-хенд"

Магазин розташований у Центрі будівельної логістики. Його створив шведський муніципалітет ще в 2018 році, щоб зменшити кількість транспортних переміщень під час будівельних робіт. Компанія Wiklunds, яка керує роботою Центру будівельної логістики, також буде відповідати за цех переробки.

У крамниці продаватимуть залишки будівельних матеріалів місцевого виробництва. Це можуть бути, наприклад, вікна, двері і навіть утеплювачі.

Муніципалітет Упсалли прагне запобігти утворенню відходів, даючи будматеріалам другий шанс. Мета полягає в тому, щоб зменшити використання нової сировини.

Будівельні компанії можуть передати матеріали або замовити транспортування до цеху переробки в Bygglogistikcenter. Будівельний "секонд-хенд" буде доступний для всіх, хто захоче придбати матеріал.