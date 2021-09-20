Секреты долговечной кухни: на какие материалы следует обратить внимание при ремонте
Источник:Decoist
Кухня – самое важное помещение в нашем доме. Здесь мы готовим вкусные блюда, собираемся с семьей и проводим время с друзьями. Следовательно, это место требует особого подхода к обустройству.
Ежедневно на поверхностях кухни накапливаются пятна, крошки, остатки пищи, пыль и жир. Поэтому дизайнеры советуют сосредоточиться не на красоте, а на практичности материалов.
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Вот несколько советов, которые ускорят уборку и продлят срок эксплуатации кухонных элементов.
Каким должен быть пол на кухне
Кухня – зона с повышенной активностью. Трудно сказать, сколько шагов в день мы преодолеваем от холодильника к плите и раковине. Поэтому, ремонтируя кухню, стоит начать с подбора устойчивого напольного покрытия.
Современный керамогранит – один из самых популярных вариантов для кухонных полов. Их легко чистить, они водонепроницаемые и устойчивые к царапинам.
Винил – еще один популярный материал, который хорошо переносит грязь и жир, легко чистится и обладает стойкостью к механическим повреждениям.
Самый практичный материал для столешниц
В последнее время на рынке появляется все больше крепких и устойчивых к пятнам столешниц. Одним из фаворитов дизайнеров остается кварц. Это искусственный материал, состоящий из каменной крошки, пигментов и смол.
Кварц отличается особой стойкостью к высоким температурам. Кроме того, материал устойчив к порезам, а цвет такой столешницы не начнет выцветать со временем.
Фартук из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь – популярный материал для отделки кухни. Чтобы на ней не было видно отпечатков пальцев, жира и грязи, дизайнеры советуют использовать темные листья.
Шкафы, которые легко чистить
Несмотря на экологичность и эстетизм, дерево легко деформируется под воздействием температур и влаги. Поэтому дизайнеры советуют долговечную альтернативу – МДФ.
Чтобы ускорить уборку на кухне, обратите внимание на двери без ручек. Так вы сможете просто протереть фасад без необходимости чистить дополнительные мелкие элементы.
Какую раковину выбрать
Накладные раковины дешевле, проще в установке и обслуживании. Мойки из нержавеющей стали впитывают грязь и жир, чтобы избежать неприятных пятен, лучше выбирать искусственный камень. Однако такая поверхность не любит высоких температур.
Варианты, которые учитывают все потребности хозяев, – керамическая и раковина из натурального камня. Однако их высокая цена часто становится главным препятствием к покупке и установке.