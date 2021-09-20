Секреты долговечной кухни: на какие материалы следует обратить внимание при ремонте

Кухня – самое важное помещение в нашем доме. Здесь мы готовим вкусные блюда, собираемся с семьей и проводим время с друзьями. Следовательно, это место требует особого подхода к обустройству.

Ежедневно на поверхностях кухни накапливаются пятна, крошки, остатки пищи, пыль и жир. Поэтому дизайнеры советуют сосредоточиться не на красоте, а на практичности материалов.

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Вот несколько советов, которые ускорят уборку и продлят срок эксплуатации кухонных элементов.

Каким должен быть пол на кухне

Пол на кухне / Фото Pexels

Кухня – зона с повышенной активностью. Трудно сказать, сколько шагов в день мы преодолеваем от холодильника к плите и раковине. Поэтому, ремонтируя кухню, стоит начать с подбора устойчивого напольного покрытия.

Современный керамогранит – один из самых популярных вариантов для кухонных полов. Их легко чистить, они водонепроницаемые и устойчивые к царапинам.

Винил – еще один популярный материал, который хорошо переносит грязь и жир, легко чистится и обладает стойкостью к механическим повреждениям.

Самый практичный материал для столешниц

Кварцевая кухня / Фото The Spruce

В последнее время на рынке появляется все больше крепких и устойчивых к пятнам столешниц. Одним из фаворитов дизайнеров остается кварц. Это искусственный материал, состоящий из каменной крошки, пигментов и смол.

Кварц отличается особой стойкостью к высоким температурам. Кроме того, материал устойчив к порезам, а цвет такой столешницы не начнет выцветать со временем.

Фартук из нержавеющей стали

Фартук из нержавеющей стали / Фото Pinterest

Нержавеющая сталь – популярный материал для отделки кухни. Чтобы на ней не было видно отпечатков пальцев, жира и грязи, дизайнеры советуют использовать темные листья.

Шкафы, которые легко чистить

Шкафы без ручек / Фото Pinterest

Несмотря на экологичность и эстетизм, дерево легко деформируется под воздействием температур и влаги. Поэтому дизайнеры советуют долговечную альтернативу – МДФ.

Чтобы ускорить уборку на кухне, обратите внимание на двери без ручек. Так вы сможете просто протереть фасад без необходимости чистить дополнительные мелкие элементы.

Какую раковину выбрать

Раковины из нержавеющей стали впитывают грязь и жир / Фото The Spruce

Накладные раковины дешевле, проще в установке и обслуживании. Мойки из нержавеющей стали впитывают грязь и жир, чтобы избежать неприятных пятен, лучше выбирать искусственный камень. Однако такая поверхность не любит высоких температур.

Варианты, которые учитывают все потребности хозяев, – керамическая и раковина из натурального камня. Однако их высокая цена часто становится главным препятствием к покупке и установке.