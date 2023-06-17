Семья купила во Франции целую деревню по цене одного британского дома

Лиз и Дэвид Мерфи продали свой дом в Англии за 400 тысяч фунтов стерлингов. На эти средства они приобрели исторический хутор на юго-западе Франции.

Семья из четырех человек решила эмигрировать в 2021 году. Раньше они жили в Манчестере в трехкомнатном доме.

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Супруги работают в радиоиндустрии. Оба они купили шесть разрушенных построек за 300 тысяч фунтов стерлингов, прежде чем превратить их в красивые дома.

В конце 2022 года Лиз и Дэвид вместе со своими двумя детьми, 12-летним Томом и восьмилетней Шарлоттой, переехали в самое большое жилье. В здании напротив живут мама Лиз и ее отчим.



Один из шести домов / Фото SWNS

Оставшиеся четыре недвижимости сдают в аренду для отдыха. Семья говорит, что теперь они живут жизнью "миллионеров" и не намерены возвращаться в Британию. Хотя французский язык они знают плохо, это им не мешает.

Лиз объяснила: "У нас было несколько работ в Англии, а дети посещали много послешкольных кружков. Мы все были как на бесконечной беговой дорожке". Свою жизнь семья переосмыслила во время пандемии коронавируса. Пара поняла, что "жизнь проходит мимо них".

Мы поняли, что проводили мало времени с детьми, и решили, что нам нужно что-то сделать, чтобы изменить всю нашу жизнь. Мы годами говорили о переезде во Францию. У нас внезапно возникло такое чувство, что нужно это сделать. И мы сделали,

– рассказала Лиз.



Лиз и Дэвид / Фото SWNS

Кроме шести домов здесь еще есть большой сарай, который владельцы превратили в игровую комнату и мастерскую.

"Когда мы впервые туда попали, у нас было наводнение, проблемы с септиком и отсутствие электричества. Мы не имели, где жить. Первые 4 – 5 месяцев мы были в фургоне", – рассказал Дэвид.

Сейчас семья живет благополучно и планирует развивать бизнес вокруг аренды домов.