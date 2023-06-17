Сім'я з чотирьох осіб вирішила емігрувати у 2021 році. Раніше вони жили в Манчестері у трикімнатному будинку.

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Нове життя у власному селі

Подружжя працює в радіоіндустрії. Обоє вони купили шість зруйнованих будівель за 300 тисяч фунтів стерлінгів, перш ніж перетворити їх на гарні будинки.

Наприкінці 2022 року Ліз і Девід разом зі своїми двома дітьми, 12-річним Томом і восьмирічною Шарлоттою, переїхали до найбільшого помешкання. У будівлі навпроти живуть мама Ліз та її вітчим.



Один із шести будинків / Фото SWNS

Чотири нерухомості, що залишилися, здають в оренду для відпочинку. Сім'я каже, що тепер вони живуть життям "мільйонерів" і не планують повертатися до Британії. Хоча французьку мову вони знають погано, це їм не заважає.

Ліз пояснила: "Ми обоє мали кілька робіт в Англії, а діти відвідували багато післяшкільних гуртків. Ми усі були ніби на нескінченній біговій доріжці". Своє життя сім'я переосмислила під час пандемії коронавірусу. Пара зрозуміла, що "життя проходить повз них".

Ми зрозуміли, що проводили мало часу з дітьми, і вирішили, що нам потрібно щось зробити, щоб змінити все наше життя. Ми роками говорили про переїзд до Франції. У нас раптово виникло таке відчуття, що потрібно це зробити. І ми зробили,

– розповіла Ліз.



Ліз і Девід / Фото SWNS

Окрім шести будинків, тут ще є великий сарай, який власники перетворили на ігрову кімнату та майстерню.

"Коли ми вперше туди потрапили, у нас була повінь, проблеми з септиком і відсутність електрики. Ми не мали, де жити. Перших 4 – 5 місяців ми були у фургоні", – розповів Девід.

Зараз сім'я живе щасливо і планує розвивати бізнес навколо оренди будинків.