Обустроить интерьер в деревенском стиле несложно, если понимать его основные особенности. Поклонники этого стиля имеют одну цель – создать комфортное пространство с помощью натуральных элементов декора.

Обратите внимание Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

Какие особенности деревенского стиля

В качестве декора часто используют коврики на деревянных полах, искусственный или натуральный мех.

Цветовая палитра поражает своим разнообразием, но ориентироваться нужно на размещение жилья. Если ваш дом расположен рядом с лесом, сосредоточьтесь на зеленом и коричневом цветах. Это придаст в интерьере требуемую глубину.

В деревенском стиле из материалов преобладает дерево / Фото Lars Remodeling & Design

Декоративные элементы следует из дерева и камня. Красивые люстры и пластиковый декор не соответствуют этому стилю. Уют создают также камины и дровяные печи.

Камин добавляет уюта в спальне. Фото 21Oak.

Дизайнеры часто сочетают деревенский стиль с современным. В этом случае не нужно вносить много изменений, ведь цветовая палитра и сдержанный дизайн соответствуют друг другу. Главное условие сочетания – найти сходство между этими направлениями и использовать его со вкусом.

Деревенский дизайн часто сочетают с современным дизайном.