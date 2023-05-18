Облаштувати інтер'єр у сільському стилі нескладно, якщо розуміти його головні особливості. Прихильники цього стилю мають одну мету – створити комфортний простір за допомогою натуральних елементів декору.

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Які особливості сільського стилю

Як декор часто використовують килимки на дерев'яних підлогах, штучне або натуральне хутро.

Колірна палітра вражає своєю різноманітністю, але орієнтуватися потрібно на розміщення житла. Якщо ваш будинок розташований поряд з лісом, зосередьтеся на зеленому та коричневому кольорах. Це додасть в інтер'єрі необхідної глибини.

У сільському стилі з матеріалів переважає дерево / Фото Lars Remodeling & Design

Декоративні елементи слід з дерева та каменю. Красиві люстри та пластиковий декор не відповідає цьому стилю. Затишок створюють також каміни та дров'яні печі.

Камін додає затишку в спальні / Фото 21Oak

Дизайнери часто поєднують сільський стиль із сучасним. У цьому випадку не потрібно вносити багато змін, адже палітра кольорів і стриманий дизайн відповідають один одному. Головна умова поєднання – знайти схожість між цими напрямками та використати її зі смаком.

Сільський дизайн часто поєднують із сучасним / Фото Decorilla