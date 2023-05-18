Деревенский стиль интерьера: вот что нужно знать об этом уютном и спокойном дизайне
Источник:Room to do
Хоть деревенский стиль прост, но у него есть свой шарм. Его часто выбирают те люди, которые обожают атмосферу уюта и тепла и не имеют возможности жить за городом или в селе.
Обустроить интерьер в деревенском стиле несложно, если понимать его основные особенности. Поклонники этого стиля имеют одну цель – создать комфортное пространство с помощью натуральных элементов декора.
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Какие особенности деревенского стиля
В качестве декора часто используют коврики на деревянных полах, искусственный или натуральный мех.
Цветовая палитра поражает своим разнообразием, но ориентироваться нужно на размещение жилья. Если ваш дом расположен рядом с лесом, сосредоточьтесь на зеленом и коричневом цветах. Это придаст в интерьере требуемую глубину.
Декоративные элементы следует из дерева и камня. Красивые люстры и пластиковый декор не соответствуют этому стилю. Уют создают также камины и дровяные печи.
Дизайнеры часто сочетают деревенский стиль с современным. В этом случае не нужно вносить много изменений, ведь цветовая палитра и сдержанный дизайн соответствуют друг другу. Главное условие сочетания – найти сходство между этими направлениями и использовать его со вкусом.