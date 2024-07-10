Пять лет назад супруги с детьми жили в доме площадью 200 квадратов в Мичигане. Но семья решила, что хочет изменить образ жизни на более экологичный.

Обратите внимание Жизнь на колесах: как семья из четырех человек живет в маленьком фургоне

Частное село, где дети имеют свои дома

Семья присоединилась к "движению крошечных домов". Говорится о людях, которые живут в помещениях площадью не более 37 квадратных метров. Такое жилье выбирают те, кто хочет сэкономить деньги и оказывать меньшее влияние на окружающую среду.

Семья создала собственное поселение / Фото Lennox Brinks

Мужчина с женой и детьми купили 8,5 гектара земли за 57 тысяч долларов в 2015 году. Еще 20 тысяч они потратили на приобретение шести микродомов, которые им доставили на участок. Единственные расходы семьи, связанные с жильем, это всего лишь 200 долларов за коммунальные услуги.

Самым большим домом по площади является "комната" супругов, а наименьшей – рабочий кабинет, площадью всего 6 квадратов.

Самый большой дом в семейном селе / Фото Lennox Brinks

Супруги живут в одном небольшом доме. Их 18-летняя дочь живет во втором, а 16-летний сын – в третьем. Туалет, душ и прачечная расположены в отдельном доме-комнате, а еще есть гостиная и уже упомянутый рабочий кабинет.



Санузел и гостевой дом-комната / Фото Lennox Brinks

Эти все дома хоть и отдельные, но являются комнатами одного большого жилья. Однако, чтобы перейти из одной комнаты в другую, надо выйти во двор.