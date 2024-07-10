П'ять років тому подружжя з дітьми мешкало в будинку площею 200 квадратів у Мічигані. Та сім'я вирішила, що хоче змінити спосіб життя на більш екологічний.

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Приватне село, де діти мають свої домівки

Сім'я долучилась до "руху крихітних будинків". Мовиться про людей, які живуть у помешканнях площею не більш ніж 37 метрів квадратних. Таке житло обирають ті, хто хоче зекономити гроші та чинити менший вплив на довкілля.

Сім'я створила власне поселення / Фото Lennox Brinks

Чоловік з дружиною та дітьми купили 8,5 гектара землі за 57 тисяч доларів у 2015 році. Ще 20 тисяч вони витратили на придбання шести мікробудинків, які їм доставили на ділянку. Єдині витрати сім'ї, що пов'язані з житлом, це всього лиш 200 доларів за комунальні послуги.

Найбільшим будинком за площею є "кімната" подружжя, а найменшою – робочий кабінет, площею всього 6 квадратів.

Найбільший будинок у сімейному селі / Фото Lennox Brinks

Подружжя живе в одному невеликому будинку. Їхня 18-річна донька живе у другому, а 16-річний син – у третьому. Вбиральні, душ і пральня розташовані в окремому будинку-кімнаті, а ще є вітальня та вже згаданий робочий кабінет.



Санвузол і гостьовий будинок-кімната / Фото Lennox Brinks

Ці всі будинки хоч і окремі, але є кімнатами одного великого житла. Проте, щоб перейти з однієї кімнати в іншу, треба вийти надвір.