Семья превратила вагон поезда 1973 года в лаконичный дом
Источник:Insider
65-летний Джим Доценрод давно мечтал создать уникальное жилье на Airbnb. Впрочем, для начала мужчине понадобились бюджетные материалы, которые можно было бы использовать.
Так, в 2016 году мужчине удалось отыскать главный вагончик поезда на одной из промышленных свалок. Находку собирались разрезать на куски, однако Джим успел заключить сделку и перекупить конструкцию в 1973 году за 8 тысяч долларов.
Интересно Стоит ли покупать жилье в кредит без первого взноса: объяснение девелопера
Транспортировка конструкции
Вагон 1973 года / Фото Insider
Найти вагон стало только первым вызовом. Сразу после этого Джиму пришлось найти способ перевести новую собственность. В процессе были задействованы специальные погрузчики, полуприцеп и кран.
Я нашел 2 больших экскаватора на складе, они помогли поднять вагон на полуприцеп, который я нанял.
– рассказал Джим.
Перевозка вагончика / Фото Insider
42-летняя дочь Джима Даниэль добавила, что ее отец приобрел настоящие железнодорожные пути, чтобы использовать их как фасад для вагона.
Транспортировка массивной конструкции во двор Доценродов обошлась семье еще в 2000 долларов.
Ход ремонта
Семья превратила вагон поезда 1973 года в лаконичный дом / Фото Insider
Ремонт стоил еще 4000 долларов. В начале отец с дочерью полностью разобрали подержанную конструкцию. Внутри стоял стойкий запах дизельного топлива, поэтому Джиму пришлось изрядно поработать над его выведением.
С обеих сторон Джим вырезал окна, построил лестницу на второй уровень и установил модульные самодельные шкафы, освободив место для кровати. Он также использовал свой столярный опыт, чтобы создать открытую террасу. Пока Джим занимался структурными изменениями помещения, Даниэль занялась дизайном и декором.
Проект ремонта длился около 6 месяцев. Джим потратил на устройство вагона примерно 300 часов.
Что есть в обновленном вагоне
Семья превратила вагон поезда 1973 года в лаконичный дом: до и после / Фото Insider
Сейчас гостям предлагают спальню, ванную комнату, кухню с микроволновой печью, плитой и холодильником. В мини-дом проведено кабельное телевидение и Wi-Fi. В жаркое время года можно воспользоваться кондиционером.
Терраса / Фото Insider
Терраса выходит на местное пастбище, поэтому гости, которые остаются здесь на отдых, могут покормить и погладить лошадей.
Семья регулярно принимает туристов со всего мира и делится, что их любимые моменты – это те, когда люди наслаждаются безмятежностью природы. Это то, чего они стремились достичь при реализации проекта.