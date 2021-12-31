65-летний Джим Доценрод давно мечтал создать уникальное жилье на Airbnb. Впрочем, для начала мужчине понадобились бюджетные материалы, которые можно было бы использовать.

Так, в 2016 году мужчине удалось отыскать главный вагончик поезда на одной из промышленных свалок. Находку собирались разрезать на куски, однако Джим успел заключить сделку и перекупить конструкцию в 1973 году за 8 тысяч долларов.

Интересно Стоит ли покупать жилье в кредит без первого взноса: объяснение девелопера

Транспортировка конструкции



Вагон 1973 года / Фото Insider

Найти вагон стало только первым вызовом. Сразу после этого Джиму пришлось найти способ перевести новую собственность. В процессе были задействованы специальные погрузчики, полуприцеп и кран.

Я нашел 2 больших экскаватора на складе, они помогли поднять вагон на полуприцеп, который я нанял.

– рассказал Джим.



Перевозка вагончика / Фото Insider

42-летняя дочь Джима Даниэль добавила, что ее отец приобрел настоящие железнодорожные пути, чтобы использовать их как фасад для вагона.

Транспортировка массивной конструкции во двор Доценродов обошлась семье еще в 2000 долларов.

Ход ремонта

Семья превратила вагон поезда 1973 года в лаконичный дом / Фото Insider

Ремонт стоил еще 4000 долларов. В начале отец с дочерью полностью разобрали подержанную конструкцию. Внутри стоял стойкий запах дизельного топлива, поэтому Джиму пришлось изрядно поработать над его выведением.

С обеих сторон Джим вырезал окна, построил лестницу на второй уровень и установил модульные самодельные шкафы, освободив место для кровати. Он также использовал свой столярный опыт, чтобы создать открытую террасу. Пока Джим занимался структурными изменениями помещения, Даниэль занялась дизайном и декором.

Проект ремонта длился около 6 месяцев. Джим потратил на устройство вагона примерно 300 часов.

Что есть в обновленном вагоне



Семья превратила вагон поезда 1973 года в лаконичный дом: до и после / Фото Insider

Сейчас гостям предлагают спальню, ванную комнату, кухню с микроволновой печью, плитой и холодильником. В мини-дом проведено кабельное телевидение и Wi-Fi. В жаркое время года можно воспользоваться кондиционером.



Терраса / Фото Insider

Терраса выходит на местное пастбище, поэтому гости, которые остаются здесь на отдых, могут покормить и погладить лошадей.

Семья регулярно принимает туристов со всего мира и делится, что их любимые моменты – это те, когда люди наслаждаются безмятежностью природы. Это то, чего они стремились достичь при реализации проекта.