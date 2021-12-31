Так, у 2016 році чоловіку вдалося відшукати головний вагончик потяга на одному із промислових звалищ. Знахідку збиралися розрізати на шматки, проте Джим встиг укласти угоду та перекупити конструкцію 1973 року за 8 тисяч доларів.

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Транспортування конструкції

Вагон 1973 року / Фото Insider

Знайти вагон стало лише першим викликом. Відразу після цього Джиму довелося знайти спосіб перевести нову власність У процесі було задіяно спеціальні навантажувачі, напівпричіп та кран.

Я знайшов 2 великі екскаватори на складі, вони допомогли підняти вагон на напівпричіп, який я найняв,

– розповів Джим.

Перевезення вагончика / Фото Insider

42-річна дочка Джима Даніель додала, що її батько придбав справжні залізничні колії, щоб використати їх як фасад для вагона.

Транспортування масивної конструкції на двір Доценродів обійшлося сім'ї ще у 2000 доларів.

Хід ремонту

Сім'я перетворила вагон поїзда 1973 року в лаконічне помешкання / Фото Insider

Ремонт вартував ще 4000 доларів. На початку батько із донькою повністю розібрали стару конструкцію. Всередині стояв стійкий запах дизельного палива, тож Джиму довелося добряче попрацювати над його виведенням.

З обидвох боків Джим вирізав вікна, побудував сходи на другий рівень та встановив модульні саморобні шафи, звільнивши простір для ліжка. Він також застосував свій столярний досвід, щоб створити відкриту терасу. Поки Джим займався структурними змінами приміщення, Даніель зайнялася дизайном та декором.

Проєкт ремонту тривав близько 6 місяців. Джим витратив на облаштування вагону приблизно 300 годин.

Що є в оновленому вагоні

Сім'я перетворила вагон поїзда 1973 року в лаконічне помешкання: до та після / Фото Insider

Зараз гостям пропонують спальню, ванна кімнату, кухню з мікрохвильовою піччю, плитою та холодильником. В мінібудинку проведено кабельне телебачення та Wi-Fi. У спекотну пору року можна скористатися кондиціонером.

Тераса / Фото Insider

Тераса виходить на місцеве пасовище, тож гості, які залишаються тут на відпочинок, можуть погодувати та погладити коней.

Сім'я регулярно приймає туристів зі всього світу та ділиться, що їхні улюблені моменти – це ті, коли люди насолоджуються безтурботністю природи. Це те, чого вони прагнули досягнути під час реалізації проєкту.