Важно понять, что любой металлический или блестящий оттенок следует использовать умеренно. Лучше всего добавить его с помощью одного акцента, например, покрасив стену или просто поставив элемент декора.

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Серебряный выглядит хорошо в комнатах, выходящих на запад или юг, и в то же время создает особую атмосферу в комнатах с меньшим освещением. Вот пять ведущих дизайнеров интерьера и декораторов используют серебро в дизайне.

Сочетайте серебро с другими нейтральными оттенками

Сервировка стола с серебристо-серым декором / Фото Louise Bader-Morrison

Покрасьте стены в темно-серый цвет с серебристым оттенком

Серебристо-серая кухня / Фото John McDavid

Сделайте акцентной заднюю стену на кухне

Стена из полированной штукатурки имеет текстурированный серебристо-серый цвет / Фото Roundhouse

Поклейте серебристые обои в домашнем баре для гламура

Небольшой домашний бар с серебристыми обоями / Фото Kelling Designs

Добавьте едва заметный блеск с помощью декора

Серебристые акценты на обоях и серебряная ножка настольной лампы / Фото Natelee Cocks