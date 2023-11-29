Важливо зрозуміти, що будь-який металевий або блискучий відтінок треба використовувати помірно. Найкраще його додати за допомогою одного акценту, наприклад, пофарбувавши стіну чи просто поставивши елемент декору.
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Срібний має гарний вигляд у кімнатах, що виходять на захід або південь, і водночас створює особливу атмосферу в кімнатах з меншим освітленням. Ось як п'ять провідних дизайнерів інтер'єру та декораторів використовують срібло в дизайні.
Поєднуйте срібло з іншими нейтральними відтінками
Сервірування столу зі сріблясто-сірим декором / Фото Louise Bader-Morrison
Пофарбуйте стіни в темно-сірий колір зі сріблястим відтінком
Сріблясто-сіра кухня / Фото John McDavid
Зробіть акцентною задню стіну на кухні
Стіна з полірованої штукатурки має текстурований сріблясто-сірий колір / Фото Roundhouse
Поклейте сріблясті шпалери в домашньому барі для гламуру
Невеликий домашній бар зі сріблястими шпалерами / Фото Kelling Designs
Додайте ледь помітного блиску за допомогою декору
Сріблясті акценти на шпалерах і срібна ніжка настільної лампи / Фото Natelee Cocks