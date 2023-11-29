Украшаем серебристым: 5 прекрасных способов добавить блеска в ваш интерьер
Источник:Homes & Gardens
Серебряный цвет редко используют в дизайнах интерьера, потому что не каждый умеет это сделать правильно. Однако на самом деле это очень легко, если следовать советам дизайнеров. Если хотите добавить особый шарм в интерьер, выбирайте именно серебристый.
Важно понять, что любой металлический или блестящий оттенок следует использовать умеренно. Лучше всего добавить его с помощью одного акцента, например, покрасив стену или просто поставив элемент декора.
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Серебряный выглядит хорошо в комнатах, выходящих на запад или юг, и в то же время создает особую атмосферу в комнатах с меньшим освещением. Вот пять ведущих дизайнеров интерьера и декораторов используют серебро в дизайне.