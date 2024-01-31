Как использовать серо-голубой в дизайне: три идеи для уютного интерьера
Источник:Дома и Сады
Серый цвет уже не так любят в дизайне, как раньше, когда был популярен строгий минимализм. Однако его нежные оттенки сейчас являются настоящими фаворитами среди пастельных тонов.
Производители красок начали переосмысливать серый в соответствии с потребностями клиентов и так создали замечательные теплые оттенки такие как серо-коричневый (тренд 2023 года) и серо-голубой. Отличным примером второго оттенка является Beacon Grey от Benjamin Moore. Узнайте как можно использовать серо-голубой различными способами.
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В паре с белым на кухне
Поскольку Beacon Grey мягкий оттенок который не является резким он хорошо сочетается с классическим белым. Такую комбинацию можно использовать в дизайне современной кухни что создаст свежий и вневременной вид. Не забудьте о деревянных акцентах оригинального цвета и латунные детали.
В успокаивающей спальне
Голубой известен как один из самых успокаивающих цветов поэтому выбор серо-голубого оттенка является идеальным именно для спальни. "Beacon Grey замечательный и успокаивающий цвет для спальни который сочетается с чистым белым постельным бельем и зелеными синими и серыми цветами" говорят дизайнеры.
В качестве дополнения вы можете выбрать лаконичный декор или же наоборот контрастную мебель ярких оттенков.
Как фон для яркой мебели и декора в гостиной
Несмотря на то что голубовато-серый является достаточно сдержанным цветом это не означает, что он не подходит для создания эффектных дизайнов. Этот оттенок может служить прекрасным фоном для яркой мебели и декора как в гостиной выше. По словам дизайнеров лучше всего этот подход работает в гостевых комнатах ванных и прихожих.