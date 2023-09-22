Белый, бежевый или серый цвет – действительно отличные нейтральные оттенки, но они уже немного надоедают. Серо-коричневый – это новинка, которую дизайнеры с радостью предлагают своим клиентам. Этот тон можно сочетать как с нейтралами, так и с яркими цветами.
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Яркие тона
Сочетайте серо-коричневый с любыми яркими оттенками / Фото Edward Bulmer Paint
Охра и бордо
Охровые и бордовые акценты на фоне серо-коричневой стены / Фото Crown
Другие коричневые оттенки
Соедините несколько коричневых тонов / Фото Farrow & Ball
Чистый белый
Белый сочетается со всеми цветами / Фото Isabel Ladd Interiors
Черный
Черный потолок и другие детали / Фото Studio Dean