Белый, бежевый или серый цвет – действительно отличные нейтральные оттенки, но они уже немного надоедают. Серо-коричневый – это новинка, которую дизайнеры с радостью предлагают своим клиентам. Этот тон можно сочетать как с нейтралами, так и с яркими цветами.

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Яркие тона

Сочетайте серо-коричневый с любыми яркими оттенками / Фото Edward Bulmer Paint

Охра и бордо

Охровые и бордовые акценты на фоне серо-коричневой стены / Фото Crown

Другие коричневые оттенки

Соедините несколько коричневых тонов / Фото Farrow & Ball

Чистый белый

Белый сочетается со всеми цветами / Фото Isabel Ladd Interiors

Черный

Черный потолок и другие детали / Фото Studio Dean