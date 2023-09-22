Білий, бежевий чи сірий колір – справді чудові нейтральні відтінки, але вони вже трохи набридають. Сіро-коричневий – це новинка, яку дизайнери з радістю пропонують своїм клієнтам. Цей тон можна поєднувати як з нейтралами, так і яскравими кольорами.

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Яскраві тони

Поєднуйте сіро-коричневий з будь-якими яскравими відтінками / Фото Edward Bulmer Paint

Охра та бордо

Охрові та бордові акценти на тлі сіро-коричневої стіни / Фото Crown

Інші коричневі відтінки

Поєднайте кілька тонів коричневого / Фото Farrow & Ball

Чистий білий

Білий поєднується з усіма кольорами / Фото Isabel Ladd Interiors

Чорний

Чорна стеля та інші деталі / Фото Studio Dean