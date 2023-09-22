Какие цвета отлично сочетаются с серо-коричневым: подборка от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Серо-коричневый – один из самых универсальных оттенков, которые сейчас используют в дизайне интерьера. Он прекрасно смотрится почти со всеми цветами, но некоторые его дополняют лучше.
Белый, бежевый или серый цвет – действительно отличные нейтральные оттенки, но они уже немного надоедают. Серо-коричневый – это новинка, которую дизайнеры с радостью предлагают своим клиентам. Этот тон можно сочетать как с нейтралами, так и с яркими цветами.
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