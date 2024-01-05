Действительно ли серые интерьеры вышли из моды: вот ответ дизайнеров

В течение десятилетий серый цвет был самым популярным нейтральным тоном, но в последнее время его называют антитрендом. Действительно ли это так – отвечают дизайнеры и эксперты.

В 2010-х годах серый был основным цветом, но затем его популярность снизилась. Дизайнеры говорят, что люди просто устали от холодных оттенков. Теперь большинство предпочитает теплые тона: бежевый, кремовый, молочный и т.д.

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Стоит ли использовать серый в дизайне в 2024 году

По словам экспертов, серый – универсальный цвет, который продолжает играть ключевую роль в дизайне.

Американская дизайнер Кэти Куо говорит, что серый – это просто отличный цвет, и он несомненно остается в тренде, если использовать его в умеренных количествах.

"Если вы любите серый цвет и тщательно подбираете цветовую гамму и мебель, нет никаких причин отказываться от серого интерьера", – говорит Кэти.



Спальня в мягких серых оттенках / Фото Farrow & Ball

Однако стоит признать, что сейчас серый цвет действительно не так популярен, как прежде.

"Годами серый цвет доминировал в нейтральных интерьерах, но более теплые тона вернулись. В 2024-м они тоже будут популярнее холодных, таких как серый", – замечает экспертка по цветам Эшли МакКоллум.



Гостиная в сером и серо-зеленом оттенках / Фото Ti Archive

Дизайнеры советуют выбирать тот нейтральный цвет, который вам нравится. В случае если вы хотите создать теплый интерьер с использованием серого, то обратите внимание на его теплые оттенки. К примеру, в 2023 году стал популярным очень красивый серо-коричневый тон. Это идеальный вариант в качестве фона для насыщенной мебели или яркого декора.