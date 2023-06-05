Часто при оформлении комнаты кажется, будто здесь чего-то не хватает, и это вполне может быть акцентный цвет. Эта техника добавления неожиданного оттенка является одним из самых быстрых способов придать драматичности пространству, создавая при этом гармоническую схему. Вот 5 цветов, которые отлично дополняют серый.

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Оранжевый

"Добавление более яркого оттенка, который фантастически выглядит в виде толстой полосы, действительно оживит пространство. В этом случае это оранжевый", – говорит эксперт по дизайну Рут Моттерсхед.

Оранжевые элементы в серой комнате / Фото Little Greene

Бордовый

Этот цвет придаст глубину и интерес к пространству. Такой баланс серого и темно-бордового особенно хорошо подходит для спальни, поскольку он имеет эффект тепла.

Бордовый и серый соединили на одной стене / Фото Kitesgrove

Карамельный

"Карамель хорошо сочетается почти со всеми цветами. Особенно мне нравится, как этот оттенок выглядит серым. Сочетание серого и карамельного цветов делает пространство очень привлекательным в большинстве случаев и прекрасно подходит для современных просторов середины века с насыщенной мебелью из карамельного дерева", – говорит. дизайнер Линди Гэлловей.

Подушки бледно-карамельного цвета / Фото Lindye Galloway Studio

Черный

Кроме того, что нейтральные оттенки хорошо сочетаются со светлыми цветами, они также отлично смотрятся на фоне темных. Темные цвета очень хорошо работают в небольших комнатах с очень незначительным освещением, создавая чувство уюта.

"Здесь черный прекрасно балансирует с серым, тогда как коралловый оттенок на окрашенном табурете придает желаемый контраст", – объясняет Рут Моттерсхед.

Черный и темно-серый создали великолепный фон для светлой мебели / Фото Little Greene

Синий

Синий и серый отлично смотрятся на кухне. Это два универсальных оттенка, сочетание которых станет беспроигрышным вариантом.



Сочетание двух универсальных цветов – всегда гениальная идея / Фото Middleton Kitchens