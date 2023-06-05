Часто під час оформлення кімнати здається, ніби тут чогось не вистачає, і це цілком може бути акцентний колір. Ця техніка додавання несподіваного відтінку є одним із найшвидших способів додати драматичності простору, створюючи при цьому гармонійну схему. Ось 5 кольорів, які чудово доповнюють сірий.

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Оранжевий

"Додавання більш яскравого відтінку, який фантастично виглядає у вигляді товстої смуги, справді оживить простір. У цьому випадку це оранжевий", – каже експерт з дизайну Рут Моттерсхед.

Оранжеві елементи в сірій кімнаті / Фото Little Greene

Бордовий

Цей колір додасть глибини та інтересу до простору. Такий баланс сірого і темно-бордового особливо добре підходить для спальні, оскільки він має ефект тепла.

Бордовий та сірий поєднали на одній стіні / Фото Kitesgrove

Карамельний

"Карамель добре поєднується майже з усіма кольорами. Особливо мені подобається, як цей відтінок виглядає із сірим. Поєднання сірого та карамельного кольорів робить простір дуже привабливим у більшості випадків і чудово підходить для сучасних просторів середини століття з насиченими меблями з карамельного дерева", – каже дизайнерка Лінді Гелловей.

Подушки блідо-карамельного кольору / Фото Lindye Galloway Studio

Чорний

Окрім того, що нейтральні відтінки добре поєднуються із світлими кольорами, вони також чудово виглядають на тлі темних. Темні кольори дуже добре працюють у невеликих кімнатах з дуже незначним освітленням, створюючи відчуття затишку.

"Тут чорний чудово балансує із сірим, тоді як кораловий відтінок на пофарбованому табуреті додає бажаний контраст", – пояснює каже Рут Моттерсхед.

Чорний і темно-сірий створили чудовий фон для світлих меблів / Фото Little Greene

Синій

Синій і сірий чудово виглядають на кухні. Це два універсальні відтінки, поєднання яких стане безпрограшним варіантом.



Поєднання двох універсальних кольорів – завжди геніальна ідея / Фото Middleton Kitchens