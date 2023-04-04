Из совковой квартиры в скандинавский стиль: как искусственный интеллект меняет дизайн квартиры

Теперь для того чтобы обновить квартиру, не нужны дизайнеры и значительные вложения в капитальный ремонт. Все может сделать вместо вас искусственный интеллект с минимальными затратами и корректировкой.

Активно начало использовать искусственный интеллект украинское приложение для аренды жилья Bird от компании ЛУН. Теперь все владельцы и арендаторы могут воспользоваться волшебной кнопкой, которая превращает квартиру даже с самим наихудшим ремонтом в дом в скандинавском стиле.

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Как искусственный интеллект меняет старые квартиры

ИИ теперь может легко превратить вашу старую квартиру в стильные иллюстрации, которые будут служить вдохновением для перемен. Эти картинки могут помочь как владельцам помещений улучшить состояние квартиры, так и арендаторам найти положительную сторону в не слишком привлекательных домах.

Фото Bird

Фото Bird

Протестовала новую функцию редакция The Village Украина на жилищах, которые сдают в аренду в Киеве. Испытать кнопочку может каждый желающий при просмотре объявлений в приложении. Разработчики также добавили к версии "Скандинавия" забавную кнопку "с коврами", где пользователи могут увидеть интерьер в интерпретациях бабушки.

Искусственный интеллект обновляет пространство с сохранением геометрии и наполнения. Следовательно, в проектах появляется паркетная доска вместо ламината, много зелени, картины, коврики и другие детали. В то же время ИИ предлагает и избавиться от лишних деталей, фигурных фасадов или максималистских ручек к мебели, которые нагружают пространство.

Фото Bird

Фото Bird

Работает программа с исходными фотографиями интерьеров: она обрабатывает данные с помощью алгоритмов машинного обучения, анализирует цветовую гамму и функциональность интерьера, а затем предлагает редизайн. Для этого искусственному интеллекту нужно всего 30 секунд.

Фото Bird