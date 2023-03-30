Как подобрать шторы для гостиной: эти советы вам очень помогут
Источник:homedit
Шторы не только дополняют стиль комнаты. Они выполняют множество других функций, которые следует учитывать при покупке.
Шторы в гостиной обеспечивают приватность и контролируют количество света, попадающего в комнату. Для уединения вам понадобятся гардины, закрывающие все окно. Для контроля за освещением ключевым является выбор ткани.
Обратите внимание Как проверить застройщика в период военного положения: пошаговая инструкция
Какие шторы самые лучшие для гостиной
Ответ на этот вопрос отчасти зависит от стиля декора вашего дома, а также от бюджета. Поскольку это комната, которую увидит вся ваша семья и друзья, в ней должны быть очень красивые и качественные шторы.
- Выбирайте длинные портьеры для гостиной – всегда.
- Выберите вид: классические, ширмы, подъемные, декоративные и т.п. Шторы должны соответствовать уровню официальности в комнате.
- Ткань выбирайте такую, как вам нравится. Однако учтете уровень защиты от света и конфиденциальность.
- Портьеры для гостиной могут быть классическими или с узорами. Здесь опирайтесь больше на цвет. Он должен подходить к оттенку стен и мебели.
Должны ли касаться пола
Наилучший вид выглядят упирающиеся в пол шторы. Короткие занавеси просто не привлекательны и выглядят очень устаревшим. Если длинные шторы по каким-либо причинам невозможны, лучше обойтись жалюзями.
Отчасти это объясняется тем, что, когда шторы в гостиной доходят до пола, комната выглядит более высокой и элегантной.