Как подобрать шторы для гостиной: эти советы вам очень помогут

Шторы не только дополняют стиль комнаты. Они выполняют множество других функций, которые следует учитывать при покупке.

Шторы в гостиной обеспечивают приватность и контролируют количество света, попадающего в комнату. Для уединения вам понадобятся гардины, закрывающие все окно. Для контроля за освещением ключевым является выбор ткани.

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Какие шторы самые лучшие для гостиной

Ответ на этот вопрос отчасти зависит от стиля декора вашего дома, а также от бюджета. Поскольку это комната, которую увидит вся ваша семья и друзья, в ней должны быть очень красивые и качественные шторы.

Выбирайте длинные портьеры для гостиной – всегда.

Выберите вид: классические, ширмы, подъемные, декоративные и т.п. Шторы должны соответствовать уровню официальности в комнате.

Ткань выбирайте такую, как вам нравится. Однако учтете уровень защиты от света и конфиденциальность.

Портьеры для гостиной могут быть классическими или с узорами. Здесь опирайтесь больше на цвет. Он должен подходить к оттенку стен и мебели.

Должны ли касаться пола

Наилучший вид выглядят упирающиеся в пол шторы. Короткие занавеси просто не привлекательны и выглядят очень устаревшим. Если длинные шторы по каким-либо причинам невозможны, лучше обойтись жалюзями.

Отчасти это объясняется тем, что, когда шторы в гостиной доходят до пола, комната выглядит более высокой и элегантной.