Штори у вітальні забезпечують приватність і контролюють кількість світла, що потрапляє в кімнату. Для усамітнення вам знадобляться гардини, які закривають усе вікно. Для контролю над освітленням ключовим є вибір тканини.

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Які штори найкращі для вітальні

Відповідь на це питання частково залежить від стилю декору вашого будинку, а також від бюджету. Оскільки це кімната, яку побачить вся ваша сім'я та друзі, то в ній мають бути дуже гарні та якісні штори.

Вибирайте довгі портьєри для вітальні – завжди.

Оберіть вид: класичні, ширми, підйомні, декоративні тощо. Штори мають відповідати рівню офіційності в кімнаті.

Тканину обирайте таку, як вам подобається. Проте врахуєте рівень захисту від світла та конфіденційність.

Портьєри для вітальні можуть бути класичними або з візерунками. Тут опирайтеся більше на колір. Він має личити до відтінку стін та меблів.

Чи мають торкатися підлоги

Найкращий вигляд мають штори, що впираються в підлогу. Короткі завіси просто не привабливі і мають дуже застарілий вигляд. Якщо довгі штори з якихось причин неможливі, краще обійтися жалюзями.

Частково це пояснюється тим, що, коли штори у вітальні сягають підлоги, кімната виглядає вищою та елегантнішою.