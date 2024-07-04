Казалось бы, шторы – небольшой элемент декора. Но на самом деле они существенно влияют на стиль и атмосферу в комнате.
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Конечно, вам не стоит просто поддаваться всем новым тенденциям дизайна. Ведь это ваш дом, поэтому все, что вы любите и является лучшим вариантом. Однако если вас заинтересовала тема отделки окон, стоит обратить внимание на мнения дизайнеров о том, каких видов штор надо избегать.
Балдахины и ламбрекены
Комната с пышными шторами / Фото Nathan Turner Design
Такие шторы визуально очень выделяются. Они уместны в классических интерьерах, но не в современных минималистских.
Это очень традиционный и формальный образ, и в 2024 году его надо использовать с осторожностью.
Все тяжелые драпировки
Полосатые розово-белые шторы в коридоре / Фото Tori Murphy
Тяжелые драпировки имеют тенденцию выглядеть устаревшими. Особенно это касается темных массивных штор.
В современных интерьерах мы хотим максимально открывать наши дома для света, воздуха и тепла. Очевидно, поэтому тяжелые шторы и жалюзи теперь в прошлом.