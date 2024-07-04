Здавалося б, штори – невеликий елемент декору. Та насправді вони суттєво впливають на стиль і атмосферу в кімнаті.

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Звичайно, вам не варто просто піддаватися всім новим тенденціям дизайну. Адже це ваш дім, тому все, що ви любите і є найкращим варіантом. Проте якщо вас зацікавила тема оздоблення вікон, варто звернути увагу на думки дизайнерів щодо того, яких видів штор треба уникати.

Балдахіни та ламбрекени

Кімната з пишними шторами / Фото Nathan Turner Design

Такі штори візуально дуже виділяються. Вони доречні в класичних інтер'єрах, але не в сучасних мінімалістських.

Це дуже традиційний і формальний образ, і в 2024 році його треба використовувати з обережністю.

Усі важкі драпірування

Смугасті рожево-білі штори в коридорі / Фото Tori Murphy

Важкі драпірування мають тенденцію виглядати застарілими. Особливо це стосується темних масивних штор.

У сучасних інтер'єрах ми хочемо максимально відкривати наші домівки для світла, повітря та тепла. Очевидно, через це важкі штори та жалюзі тепер у минулому.