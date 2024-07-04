Устаревший тренд: какие виды штор уже давно вышли из моды

Устаревшие шторы на самом деле могут портить вид современного интерьера. Поэтому дизайнеры предложили подборку антитрендов, чтобы хозяева пересмотрели и при необходимости обновили свои занавеси.

Казалось бы, шторы – небольшой элемент декора. Но на самом деле они существенно влияют на стиль и атмосферу в комнате.

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Конечно, вам не стоит просто поддаваться всем новым тенденциям дизайна. Ведь это ваш дом, поэтому все, что вы любите и является лучшим вариантом. Однако если вас заинтересовала тема отделки окон, стоит обратить внимание на мнения дизайнеров о том, каких видов штор надо избегать.

Балдахины и ламбрекены

Комната с пышными шторами / Фото Nathan Turner Design

Такие шторы визуально очень выделяются. Они уместны в классических интерьерах, но не в современных минималистских.

Это очень традиционный и формальный образ, и в 2024 году его надо использовать с осторожностью.

Все тяжелые драпировки

Полосатые розово-белые шторы в коридоре / Фото Tori Murphy

Тяжелые драпировки имеют тенденцию выглядеть устаревшими. Особенно это касается темных массивных штор.

В современных интерьерах мы хотим максимально открывать наши дома для света, воздуха и тепла. Очевидно, поэтому тяжелые шторы и жалюзи теперь в прошлом.