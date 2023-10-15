Какие цвета штор могут зрительно увеличить комнату: запомните их

Шторы выполняют не только одну функцию, блокируя обильный свет снаружи. В небольшом пространстве они способны зрительно увеличить размер комнаты.

Если в вашем доме маленькая комната, которая кажется тесной и неуютной, то правильные шторы могут решить эту проблему. Дизайнеры рассказали, какие цвета штор следует выбирать.

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Эти цвета зрительно увеличивают маленькие комнаты

Для многих не секрет, что белый цвет называют тоном, который способен делать комнату больше. Это действительно так, и похожую "суперсилу" имеют все нейтральные оттенки, например, еще кремовый и бежевый.

Чтобы создать ощущение пространства в небольших комнатах, выбирайте светлые и нейтральные тона, например мягкие белые и нежные бежевые цвета. Эти оттенки эффективно отражают свет, создавая открытую атмосферу,

– говорит старший дизайнер Tiffany & Co и основатель JUJU Studio Цзин Джу.

Кремовые шторы в маленькой спальне / Фото R Brad Knipstein

В то же время следует учитывать цвет стен. Если они не белые или бежевые, то нет смысла выбирать шторы этих оттенков. Чтобы создать целостный вид, сочетайте цвета штор с тоном краски на стенах, обеспечивая визуальную гармонию. Просто для штор выбирайте более приглушенный, пастельный вариант.

Дизайнер интерьера Хулио Арко говорит, что не только белый и бежевый – лучшие цвета для визуального увеличения комнаты. На его взгляд, такую способность имеют еще оттенки синего.

"Из своего опыта я обнаружил, что более светлые и нейтральные цвета, особенно оттенки синего, могут помочь создать иллюзию пространства", – сказал дизайнер.

Бело-серые узорные шторы в прихожей / Фото Kerry Kirk