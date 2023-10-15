Якщо у вашому домі є маленька кімната, яка здається тісною і незатишною, то правильні штори можуть вирішити цю проблему. Дизайнери розповіли, які кольори штор варто обирати.

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Ці кольори візуально збільшують маленькі кімнати

Для багатьох не секрет, що білий колір називають тоном, який здатний робити кімнату більшою. Це справді так, і схожу "суперсилу мають усі нейтральні відтінки, наприклад, ще кремовий та бежевий.

Щоб створити відчуття простору в невеликих кімнатах, вибирайте світлі й нейтральні тони, як-от м'які білі та ніжні бежеві кольори. Ці відтінки ефективно відбивають світло, створюючи відкриту атмосферу,

​– каже старший дизайнер Tiffany & Co і засновник JUJU Studio Цзін Джу.

Кремові штори у маленькій спальні / Фото R Brad Knipstein

Водночас слід враховувати колір стін. Якщо вони не білі чи бежеві, то немає сенсу обирати штори цих відтінків. Щоб створити цілісний вигляд, поєднуйте кольори штор із тоном фарби на стінах, забезпечуючи візуальну гармонію. Просто для штор обирайте більш приглушений, пастельний варіант.

Дизайнер інтер'єру Хуліо Арко каже, що не лише білий та бежевий є найкращими кольорами для візуального збільшення кімнати. На його погляд, таку здатність мають ще відтінки синього.

"Зі свого досвіду я виявив, що більш світлі та нейтральні кольори, особливо відтінки синього, можуть допомогти створити ілюзію простору", – сказав дизайнер.

Біло-сірі візерункові штори у вітальні / Фото Kerry Kirk