Такие шторы когда-то использовать как стильные занавеси в кафе. Существует мнение, что их создали в Вене в 19 веке и использовали для украшения нижней половины окон в бистро. Это создавало приватность для посетителей, но одновременно не препятствовало солнцу попадать внутрь.

Обратите внимание Квадрат за донат: ЛУН и РИЕЛ разыграют квартиру за взнос в фонд "Вернись живым"

"Шторы для кафе" как популярный тренд в дизайне кухонь

Прогнозисты трендов в пинтересте предсказали огромную популярность винтажных занавесок в 2024 году. И они не ошиблись, ведь шторы в стиле кафе – любимый тренд дизайнеров и их клиентов.

Темно-розовая кухня с цветочным занавесом на окне / Фото Shannon Eddings

Эти шторы особенно популярны на кухнях, где нужно создать идеальный баланс между функциональностью и эстетикой. Они, красивые и миниатюрные, могут стать именно той идеей, которую вы ищете, чтобы украсить окно.

"Шторы для кафе – это мое любимое решение для окон любой комнаты, которая нуждается в приватности, но требует естественного освещения... и немного шарма", – говорит дизайнер интерьера Шеннон Эддингс, которая создала темно-розовую кухню выше.

Интересно, что такие занавеси предназначены не только для окон. Их также творчески используют как альтернативу традиционным дверцам шкафа, как показано на этой бледно-желтой кухне.

Занавес в стиле кафе под столешницей / Фото East London Cloth

Замена дверцы шкафа шторой может смягчить внешний вид кухни. Это идеальное решение для открытых стеллажей, ведь ткань скроет беспорядок и добавит интересного декоративного элемента в интерьере.

Как правило, "шторы для кафе" изготовлены из мягкого прохладного льна и имеют цветочный принт. Однако они бывают разных форм и размеров, со всевозможными узорами и способами подвешивания. Например, для современных интерьеров дизайнеры используют занавес в красно-белую полоску.