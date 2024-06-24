Такі штори колись використовувати як стильні завіси в кафе. Існує думка, що їх створили у Відні у 19 столітті та використовували для прикраси нижньої половини вікон у бістро. Це створювало приватність для відвідувачів, але водночас не перешкоджало сонцю потрапляти всередину.

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"Штори для кафе" як популярний тренд у дизайні кухонь

Прогнозисти трендів у пінтересті передбачили величезну популярність вінтажних фіранок у 2024 році. І вони не помилилися, адже штори в стилі кафе – улюблений тренд дизайнерів та їхніх клієнтів.

Темно-рожева кухня з квітковою завісою на вікні / Фото Shannon Eddings

Ці штори особливо популярні на кухнях, де потрібно створити ідеальний баланс між функціональністю та естетикою. Вони, гарні та мініатюрні, можуть стати саме тією ідеєю, яку ви шукаєте, щоб прикрасити вікно.

"Штори для кафе – це моє улюблене рішення для вікон будь-якої кімнати, яка потребує приватності, але потребує природного освітлення... і трохи шарму", – каже дизайнерка інтер'єру Шеннон Еддінгс, яка створила темно-рожеву кухню вище.

Цікаво, що такі завіси призначені не лише для вікон. Їх також творчо використовують як альтернативу традиційним дверцятам шафи, як показано цій блідо-жовтій кухні.

Завіса в стилі кафе під стільницею / Фото East London Cloth

Заміна дверцят шафи шторою може пом'якшити зовнішній вигляд кухні. Це ідеальне рішення для відкритих стелажів, адже тканина приховає безлад і додасть цікавого декоративного елементу в інтер'єрі.

Як правило, "штори для кафе" виготовлені з м'якого прохолодного льону та мають квітчастий принт. Проте вони бувають різних форм і розмірів, з усілякими візерунками та способами підвішування. Наприклад, для сучасних інтер'єрів дизайнери використовують завісу в червоно-білу смужку.