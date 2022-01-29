В Швейцарии предупредили об опасности "пузыря" на рынке недвижимости

Объем ипотечного кредитования в стране превысил 1 триллион долларов. Опасаясь возникновения пузырей на рынке, правительство заявило, что банки должны защититься от потенциальных рисков жилищного кредитования.

Низкие процентные ставки стимулировали рост количества жилых ссуд, что в свою очередь подтолкнуло цены на недвижимость. К примеру, средняя цена на односемейные дома и квартиры в стране за 15 лет выросла на 80%.

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Сегодня рынок недвижимости переоценен на 30%. Самый сильный перегрев рынка наблюдался в Цюрихе, Базеле, Лозанне и Женеве.

В связи с непростой ситуацией на рынке правительство согласилось с предложением центробанка повторно активировать контрциклический буфер капитала, который был разработан для укрепления банков за счет их способности поглощать убытки.

С конца сентября 2022 года кредиторы должны иметь дополнительный капитал в размере 2,5% от их взвешенных по риску позиций, прямо или косвенно обеспеченных жилой недвижимостью в Швейцарии.

, что еще до пандемии COVID-19, средняя стоимость объекта жилой недвижимости превышала средний годовой доход обычного швейцарца в 6,5 раза. Сейчас этот показатель вырос до 7,1. Это означает, что жилье становится менее доступным для массового потребителя. Кроме того, существенно возросло количество непогашенных ипотечных кредитов.