Низькі відсоткові ставки стимулювали зростання кількості житлових позик, що своєю чергою підштовхнуло ціни на нерухомість. Наприклад, середня ціна на односімейні будинки і квартири в країні за 15 років зросла на 80%.

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Сьогодні ринок нерухомості переоцінений на 30%. Найсильніший перегрів ринку спостерігався у Цюриху, Базелі, Лозанні та Женеві.

У зв'язку з непростою ситуацією на ринку, уряд погодився з пропозицією центробанку повторно активувати контрциклічний буфер капіталу, який був розроблений для зміцнення банків коштом їхньої здатності поглинати збитки.

З кінця вересня 2022 року кредитори повинні мати додатковий капітал у розмірі 2,5% від їхніх виважених за ризиком позицій, які прямо чи опосередковано забезпечені житловою нерухомістю у Швейцарії.

Нагадаємо, що ще до пандемії COVID-19 середня вартість об'єкта житлової нерухомості перевищувала середній річний дохід звичайного швейцарця у 6,5 раза. Зараз цей показник зріс до 7,1. Це означає, що житло стає менш доступним для масового споживача. Кріс того, суттєво зросла кількість непогашених іпотечних кредитів.