Низькі відсоткові ставки стимулювали зростання кількості житлових позик, що своєю чергою підштовхнуло ціни на нерухомість. Наприклад, середня ціна на односімейні будинки і квартири в країні за 15 років зросла на 80%.
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Сьогодні ринок нерухомості переоцінений на 30%. Найсильніший перегрів ринку спостерігався у Цюриху, Базелі, Лозанні та Женеві.
У зв'язку з непростою ситуацією на ринку, уряд погодився з пропозицією центробанку повторно активувати контрциклічний буфер капіталу, який був розроблений для зміцнення банків коштом їхньої здатності поглинати збитки.
З кінця вересня 2022 року кредитори повинні мати додатковий капітал у розмірі 2,5% від їхніх виважених за ризиком позицій, які прямо чи опосередковано забезпечені житловою нерухомістю у Швейцарії.