Независимо от того, проводите ли вы онлайн-встречи и вам неудобно или просто хотите создать в доме успокаивающую атмосферу, уменьшить эхо будет лучшей идеей. Вот что делают эксперты, чтобы решить эту проблему, даже если у вас высокие потолки.

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Несколькослойный декор на стенах и полу

Многослойность в дизайне интерьера важна не только для того, чтобы сделать пространство сбалансированным – это также помогает снизить эхо.

По крайней мере, вы должны попытаться уложить ковры на пол или использовать их как гобелены на стенах. Подобным образом может помочь использование произведений искусства, не покрытых стеклом, например полотна.

Плотные шторы

Развес толстых оконных элементов является самым простым способом уменьшить шумовое послезвучие.

"Цель состоит в том, чтобы иметь длинные шторы, которые будут от самого потолка и до пола. Расстояние между полом и занавесами может быть максимум 1 сантиметр. Они должны быть плотные, даже двухслойные", – советуют эксперты.

Мягкая мебель

Они также помогут уменьшить эхо в доме. Артем Кроповинский, нью-йоркский дизайнер интерьера, предлагает использовать мягкие сиденья, обтянутые плюшевой тканью.

Мягкая мебель должна стоять так, чтобы не между ней не было много пустых мест. В то же время они не должны тяготить пространство, ограничивая движение по комнате.

Мягкая мебель поможет справиться с послезвучием в гостиной / Фото Sims-Hilditch

Большие комнатные растения

Как выяснилось, комнатные растения создают отличные шумовые барьеры, рассказывает Артем Кроповинский. Чем их больше, тем лучше, когда дело касается уменьшения эха.

Поэтому подумайте об использовании комнатных растений и деревьев, чтобы восполнить неудобные углы, а также решить проблему послезвучия.

Профессиональное решение – акустические панели

Самый очевидный способ уменьшить эхо в вашем доме – использовать акустические панели. Чтобы ваши комнаты не выглядели так, как звукозаписывающие студии, эксперты советуют рассматривать либо самые простые варианты в нейтральных тонах или с узорами.