Дом был построен в 1935 году моряком Уильямом Баумом. Страсть мужчины к морю повлияла как на внешнее, так и внутреннее оформление помещения.
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Внучка Баума – Фрит, рассказала, что ее дед приобрел участок земли, чтобы спроектировать дом-корабль в окружении скал. В воплощении задумки Уильяму помогали дети и друзья. На постройку здания понадобился всего год.
Детали дома
С участка открывается панорамный вид / Фото Insider
Ранее дом использовался для семейных встреч, но после смерти Уильяма ни один из троих детей не смог переехать сюда, чтобы регулярно ухаживать за помещение. Так, недвижимость перешла к новым владельцам.
Сохранившиеся стол и картина / Фото Insider
Несмотря на ремонт и замену некоторых элементов, в доме осталось несколько оригинальных деталей. Например, деревянный кухонный стол, изготовленный Уильямом Баумом, стоит на кухне уже более 70 лет.
С зоны штурвала открывается красивый вид / Фото Insider
Благодаря расположению объекта, кажется, что вы действительно находитесь в море. Когда вы стоите у штурвала корабля, открывается вид на воду. Фрит вспоминает, что это решение очень нравилось детям и они с радостью организовывали здесь разнообразные игры.
По всему дому разбросаны немало морского декора / Фото Insider
Новые владельцы изменили дизайн спален / Фото Insider
Согласно объявлению, в доме есть пять спален: три из них расположены на первом этаже, две – на втором.