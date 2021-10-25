Дом был построен в 1935 году моряком Уильямом Баумом. Страсть мужчины к морю повлияла как на внешнее, так и внутреннее оформление помещения.

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Внучка Баума – Фрит, рассказала, что ее дед приобрел участок земли, чтобы спроектировать дом-корабль в окружении скал. В воплощении задумки Уильяму помогали дети и друзья. На постройку здания понадобился всего год.

Детали дома

С участка открывается панорамный вид / Фото Insider

Ранее дом использовался для семейных встреч, но после смерти Уильяма ни один из троих детей не смог переехать сюда, чтобы регулярно ухаживать за помещение. Так, недвижимость перешла к новым владельцам.

Сохранившиеся стол и картина / Фото Insider

Несмотря на ремонт и замену некоторых элементов, в доме осталось несколько оригинальных деталей. Например, деревянный кухонный стол, изготовленный Уильямом Баумом, стоит на кухне уже более 70 лет.

С зоны штурвала открывается красивый вид / Фото Insider

Благодаря расположению объекта, кажется, что вы действительно находитесь в море. Когда вы стоите у штурвала корабля, открывается вид на воду. Фрит вспоминает, что это решение очень нравилось детям и они с радостью организовывали здесь разнообразные игры.

По всему дому разбросаны немало морского декора / Фото Insider

Новые владельцы изменили дизайн спален / Фото Insider

Согласно объявлению, в доме есть пять спален: три из них расположены на первом этаже, две – на втором.