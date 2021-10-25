Будинок був зведений у 1935 році моряком Вільямом Баумом. Пристрасть чоловіка до моря вплинула як на зовнішнє, так і внутрішнє оформлення помешкання.

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Онука Баума – Фріті, розповіла, що її дід придбав ділянку землі, щоб спроєктувати будинок-корабель в оточенні скель. У втіленні наміру Вільяму допомагали діти та друзі. На зведення будинку знадобився лише рік.

Деталі будинку

З дому відкривається чудовий краєвид З ділянки відкривається панорамний вид / Фото Insider

Раніше будинок використовувався для сімейних зустрічей, але після смерті Вільяма жоден з трьох його дітей не зміг переїхати сюди, щоб регулярно доглядати за приміщення. Відтак нерухомість перейшла до нових власників.

Стіл та картина збереглися до нашого часу Стіл та картина збереглися до нашого часу / Фото Insider

Попри ремонт та заміну деяких елементів, у домі залишилося кілька оригінальних деталей. Наприклад, дерев'яний кухонний стіл, виготовлений Вільямом Баумом, стоїть на кухні вже понад 70 років.

Біля штурвала будинку-корабля відкривається чудовий краєвид З зони штурвала відкривається чудовий краєвид / Фото Insider

Завдяки розташуванню об'єкта, здається, що ви й справді знаходитеся в морі. Коли ви стоїте біля штурвала корабля, відкривається чудовий краєвид на воду. Фріті згадує, що це рішення дуже подобалося дітям й вони з радістю організовували тут різноманітні ігри.

По усьому будинку розкидано чимало морського декору

По усьому будинку розкидано чимало морського декору / Фото Insider

Нові власники змінили дизайн спалень / Фото Insider

Згідно з оголошенням, у будинку є п'ять спалень: три з них розташовані на першому поверсі, дві – на другому.