Символ района: на продажу выставлен необычный дом в форме корабля
Источник:Insider
Фасад дома, который расположен между озером Гурон и заливом Сагино в Мичигане. продается за 750 тысяч долларов. В объявлены указано, что необычный объект является символом района.
Дом был построен в 1935 году моряком Уильямом Баумом. Страсть мужчины к морю повлияла как на внешнее, так и внутреннее оформление помещения.
Интересно Какую квартиру купить для выгодной сдачи в аренду: советы девелопера
Внучка Баума – Фрит, рассказала, что ее дед приобрел участок земли, чтобы спроектировать дом-корабль в окружении скал. В воплощении задумки Уильяму помогали дети и друзья. На постройку здания понадобился всего год.
Детали дома
Ранее дом использовался для семейных встреч, но после смерти Уильяма ни один из троих детей не смог переехать сюда, чтобы регулярно ухаживать за помещение. Так, недвижимость перешла к новым владельцам.
Несмотря на ремонт и замену некоторых элементов, в доме осталось несколько оригинальных деталей. Например, деревянный кухонный стол, изготовленный Уильямом Баумом, стоит на кухне уже более 70 лет.
Благодаря расположению объекта, кажется, что вы действительно находитесь в море. Когда вы стоите у штурвала корабля, открывается вид на воду. Фрит вспоминает, что это решение очень нравилось детям и они с радостью организовывали здесь разнообразные игры.
Согласно объявлению, в доме есть пять спален: три из них расположены на первом этаже, две – на втором.